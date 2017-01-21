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3 голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Алекс Гальченюк, Ши Уэбер и Макс Пачьоретти. У хозяев отличился Стивен Сантини.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 20 минут, нанес два броска, отдал три голевых передачи, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 20 минут, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 22 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 22 января в 04:00 (мск) примет «Баффало».

Матч

Нью-Джерси - Монреаль - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы:

Сантини (Холл, Паренто), 4:00 (1:0). Гальченюк (Больё, Радулов), 5:14 (1:1 - бол.). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 43:01 (1:2 - бол.). Пачиоретти (Гальченюк, Радулов), 44:23 (1:3 - бол.).

Место и дата

21 января 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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