«Бостон» дома уступил «Чикаго»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точным броском отметился Мариан Госса.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 20 минут, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 23 минуты, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 23 января в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Чикаго» 23 января в 04:30 (мск) примет «Ванкувер».