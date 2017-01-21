«Бостон» дома уступил «Чикаго»
Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точным броском
отметился Мариан Госса.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду
20 минут, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 23
минуты, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, результативными
действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 23 января в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Чикаго» 23 января в 04:30 (мск) примет «Ванкувер».
Матч
Бостон - Чикаго - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хосса (Хайностроуза, Керо), 58:34 (0:1).
Место и дата
21 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция