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«Бостон» дома уступил «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точным броском отметился Мариан Госса.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 20 минут, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 23 минуты, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 23 января в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Чикаго» 23 января в 04:30 (мск) примет «Ванкувер».

Матч

Бостон - Чикаго - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Хосса (Хайностроуза, Керо), 58:34 (0:1).

Место и дата

21 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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