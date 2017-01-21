Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open
Американка Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде Уильямс-младшая уверенно переиграла соотечественницу Николь Гиббс в двух партиях. За выход в четвертьфинал Серена сразится с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.
Напомним, в прошлом году Уильямс дошла в Мельбурне до финала, где уступила в трех сетах немке Анжелик Кербер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Гиббс Н. (США) - Уильямс С. (США) - 1:6, 3:6
Место и дата
21 января 04:30, , Онлайн-трансляция
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