Серена Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open

Американка Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде Уильямс-младшая уверенно переиграла соотечественницу Николь Гиббс в двух партиях. За выход в четвертьфинал Серена сразится с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.

Напомним, в прошлом году Уильямс дошла в Мельбурне до финала, где уступила в трех сетах немке Анжелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг