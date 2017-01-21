Уэсли Со сохранил лидерство на турнире в Вейк-на-Зее, Карякин делит 7-10 места
Американский гроссмейстер Уэсли Со лидирует на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее после шестого тура.
В пятницу 23-летний Со черными сыграл вничью с индийцем Башкираном Адхибаном. Еще одно поражение потерпел россиянин Ян Непомнящий, не устоявший в партии с голландцем Анишем Гири.
Недавний претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин разошелся миром с украинцем Павлом Эльяновым.
Вейк-ан-Зее (Голландия)
Tata Steel Masters
Результаты 6 тура. Гири – Непомнящий - 1:0, Раппорт – Вэй И - 0:1, Адхибан – Со, Аронян – Карлсен, Эльянов – Карякин, Харикришна – Войташек, ван Вели – Андрейкин ничьи.
Положение после 6 туров. 1. Со – 4,5; 2-3. Карлсен, Эльянов – по 4; 4-6. Аронян, Вэй И, Гири – по 3,5; 7-10. Карякин, Харикришна, Войташек, Андрейкин – по 3; 11. Адхибан – 2,5; 12. Непомнящий – 2; 13. Раппорт – 1,5; 14. ван Вели – 1.
Пары 7 тура. Со – Эльянов, Карлсен – Гири, Карякин – Аронян, Вэй И – ван Вели, Андрейкин – Харикришна, Войташек – Адхибан, Непомнящий – Раппорт.