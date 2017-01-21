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Хенрик Седин набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

36-летний шведский центрфорвард «Ванкувера» Хенрик Седин достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.

Сегодня Седин сравнял счет в матче «Кэнакс» с «Флоридой» на 26-й минуте. В итоге его команде удалось добиться победы (2:1).

На счету шведа теперь 233 гола и 767 результативных передач в регулярных чемпионатах. Седин стал четвертым шведом, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в НХЛ. Ранее этого добивались центрфорвард Матс Сундин - 1349 очков (564 гола + 785 передач), вингер Даниэль Альфредссон - 1157 (444+713) и защитник Никлас Линдстрем - 1142 (264+878).

Хенрик Седин стал 85-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.

Матч

Ванкувер - Флорида - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Ягр (Маркессо, МакКэнн), 23:45 (0:1). Седин Х. (Седин Д., Эдлер), 25:50 (1:1). Сбиса 43:07 (2:1).

Место и дата

21 января 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция




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