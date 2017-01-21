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«Лейкерс» обыграли «Индиану», Мозгов набрал 4 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (108:96).

В составе победителей 27 очков набрал защитник Лу Уильямс. Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке почти 25 минут. Он набрал 4 очка, сделал 11 подборов, 4 результативные передачи, 4 потери, 2 перехвата и 2 блокшота. 

«Лейкерс» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона НБА.

Матч

Лейкерс - Индиана - 108:96

Место и дата

21 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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