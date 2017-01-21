Роберт Левандовски: Я пробил наудачу, но три очка - есть три очка
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
- Моей первой мыслью было сразу отдать мяч партнеру, но сделать это было нелегко. Поэтому я попробовал обработать мяч и сразу пробить.
Это была самая концовка встречи, поэтому нужно было попытаться. К счастью, у меня получилось. Я пробил не лучшим образом, наудачу, но гол есть гол, а три очка есть три очка, – сказал Левандовски.
"Es war ein schwieriges Spiel. Wir mussten zusammen kämpfen und zum Glück haben wir es am Ende geschafft." @lewy_official #SCFFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/pM9XWdrfeI— FC Bayern München (@FCBayern) 20 января 2017 г.
«Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».
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Матч
Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)
Голы
Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).
Состав
Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп
Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски
Предупреждения:
Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция