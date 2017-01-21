Роберт Левандовски: Я пробил наудачу, но три очка - есть три очка

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 17-го тура чемпионата Германии.

- Моей первой мыслью было сразу отдать мяч партнеру, но сделать это было нелегко. Поэтому я попробовал обработать мяч и сразу пробить.

Это была самая концовка встречи, поэтому нужно было попытаться. К счастью, у меня получилось. Я пробил не лучшим образом, наудачу, но гол есть гол, а три очка есть три очка, – сказал Левандовски.

"Es war ein schwieriges Spiel. Wir mussten zusammen kämpfen und zum Glück haben wir es am Ende geschafft." @lewy_official #SCFFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/pM9XWdrfeI — FC Bayern München (@FCBayern) 20 января 2017 г.

«Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».