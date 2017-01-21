Конта разгромила Возняцки и стала соперницей Макаровой в 4-м круге Australian Open
Британская теннисистка Джоанна Конта вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2017.
Конта уверенно переиграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался всего 1 час 15 минут.
Джоанна сделала 31 виннер и допустила 23 невынужденные ошибки. Ее следующей соперницей на турнире станет россиянка Екатерина Макарова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Конта Д. (Великобритания) - 3:6, 1:6
Место и дата
21 января 08:20, , Онлайн-трансляция
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