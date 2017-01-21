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Федор Емельяненко: Митрион - хороший боец с быстрыми руками и хорошей ударной техникой

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский тяжеловес Федор Емельяненко поделился мнением о своем будущем сопернике Мэтте Митрионе.

- Я был на его победном бою в Англии, но виделись мы только на пресс-конференции и официальных встречах. Закулисных разговоров не было. Радует, что он относится ко мне уважительно. Никаких выпадов, выскочек. Культурный, хороший боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее… Будем готовится, - рассказал Емельяненко.

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют россиянина в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником Федора станет американец Мэтт Митрион.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно. 

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