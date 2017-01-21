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Баррера дал согласие на бой с Бетербиевым, чтобы снова сразиться с Уордом

Источник:  BoxingsceneКомментарии

34-летний кубинский полутяжеловес Салливан Баррера согласился провести поединок с россиянином Артуром Бетербиевым.

Этот бой будет носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.


Промоутер Барреры Кэти Дува рассказала, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан, однако в ближайшее время соответствующие переговоры будут проведены.

Отметим, что Бетербиев, которому сегодня исполняется 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.


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