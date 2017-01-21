Радмир Габдуллин: Совместными усилиями мы достигнем отличных результатов в популяризации ММА в России

Первый Вице-Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым в Москве.

Габдуллин отметил позитивную атмосферу встречи, в ходе которой обсуждался уровень развития смешанного боевого единоборства в регионе. «На сегодняшний день в Ингушетии ММА, как вид спорта, очень динамично развивается, много перспективных ребят занимается смешанными боевыми единоборствами. Имена ингушских спортсменов мы слышим все чаще в числе победителей различных соревнований», - отметил первый вице-президент.

В ходе обсуждения была намечена возможность проведения в Ингушетии одного из важнейших турниров Союза ММА России Суперкубка России по ММА 2017, а также чемпионата России в 2018 году.

Были поставлены задачи, направленные на создание условий для дальнейшего развития вида спорта в регионе. Отдельное внимание уделили необходимости подготовке собственных специалистов в области ММА, в том числе дипломированных тренеров и судей.

«Наш вид спорта - молодой, но развивается очень динамично. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем отличных результатов в популяризации ММА в России. Ключевой задачей нашей деятельности является воспитание патриотично-настроенной молодежи и и формированию ценностей здорового образа жизни.» - отметил Габдуллин по окончанию встречи.