В США состоялась премьера фильма «Икар» с участием Родченкова

В США, в рамках кинофестиваля «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Его главным героем стал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Брайан Фогель ранее был велогонщиком-любителем.

Режиссер попытался доказать, что, приняв анаболические стероиды и другие запрещенные препараты, он смог бы улучшить свои результаты, обойдя проверку со стороны антидопинговых структур.

В то же время, Григорий Родченков признается, что он создал в России государственную систему прикрытия применения допинга именитыми спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ секретные данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

Зрители устроили авторам фильма «Икар» овацию стоя по окончании просмотра.





