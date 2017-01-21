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В США состоялась премьера фильма «Икар» с участием Родченкова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В США, в рамках кинофестиваля «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Его главным героем стал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.  

Брайан Фогель ранее был велогонщиком-любителем.

Режиссер попытался доказать, что, приняв анаболические стероиды и другие запрещенные препараты, он смог бы улучшить свои результаты, обойдя проверку со стороны антидопинговых структур.

В то же время, Григорий Родченков признается, что он создал в России государственную систему прикрытия применения допинга именитыми спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ секретные данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

Зрители устроили авторам фильма «Икар» овацию стоя по окончании просмотра. 


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