Рикко Гросс: Фуркад - машина, настоящий киборг

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал об особенностях работы в нашей стране и дал оценку лидеру текущего сезона французу Мартену Фуркаду.

- Работать под давлением непросто, а его оказывают и болельщики, и пресса, и все эти истории, связанные с докладом Макларена. Но здесь уже ничего не поделаешь. Поэтому просто прошу не забывать следующее: допинг — не российская, а интернациональная проблема. Фокусироваться только на одной команде — неправильно. Конечно, нельзя изолировать спортсменов от информационной шумихи, но мы стремимся создать атмосферу, способствующую их полной концентрации на биатлоне. Все остальное — в сторону.

Еще вы хотите спросить про доминирование Мартена Фуркада, который, финишируя в спринте, даже не задыхается? Машина. Настоящий киборг. Вот и весь разговор о Фуркаде, - цитирует Гросса «Спутник». Напомним, Мартен Фуркад уверенно возглавляет общий зачет Кубка мира-2016/17. Вчера француз показал второй результат в индивидуальной гонке в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве, уступив Антону Шипулину. Сегодня мужчины выйдут на старт классической эстафеты.







