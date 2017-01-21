Тони Джонсон подписал контракт с Fight Nights

Диего Брандао: У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в Америке

Экс-боец UFC бразилец Диего Брандао (20 побед, 11 поражений) поделился своим мнением о предстоящем поединке против россиянина Мурада Мачаева на турнире Fight Nights, который состоится 28 января в Махачкале.