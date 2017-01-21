M-1 Challenge 74. Эриван Перейра сразится против Артема Дамковского

18 февраля на международном турнире M-1 Challenge 74 в Санкт-Петербурге не знающий поражений южноамериканский проспект Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 бросит вызов любимцу российских зрителей Артему Дамковскому (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10.



Как показал последний бой против ветерана UFC Карло Праттера, Эриван Перейра не пасует перед авторитетами и, более того, имеет привычку побеждать их. Всего на счету бразильского проспекта семь побед в семи боях, его отличает хорошая техника тайского бокса, и, в отличие от многих бразильских бойцов, делающих упор в первую очередь на борьбу в партере, Перейра обладает серьезной техникой вольной борьбы и легко переводит своих оппонентов на землю. Добавьте к этому такой же, как в MMA, безупречный рекорд по K-1 – 10-0 и три титула чемпиона штата по бразильскому джиу-джитсу. Бой против Артема Дамковского будет для него первым за пределами родной страны и сразу же за океаном, однако бразильский боец готов к новым вызовам и собирается начать крушить авторитеты на новой для себя арене.



Артем Дамковский же в последнее время как раз специализируется на победах в боях против молодых и рвущихся к чемпионским титулам спортсменах. Сперва он нокаутировал Максима Дивнича , а в последнем поединке остановил и Алексея Махно . В обоих этих боях, равно как и в титульном бою против Александра Бутенко , который Артем уступил по решению судей, белорусский спортсмен демонстрировал великолепную форму и очень яркую работу в стойке. В этих боях он баловал зрителей самыми разнообразными финтами, комбинациями и ударами на любой вкус. Еще одна победа выведет Дамкового на прямую дорогу к титулу.



Рубенилтон Перейра, приехав в статусе никому неизвестного андердога, удивил мир российского MMA равным боем с действующим чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко. Теперь у его однофамильца Эриван Перейры есть все шансы также преподнести сюрпризы как сопернику, так и зрителям.





