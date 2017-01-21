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Хосеп Гвардиола: Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не уверен в том, что ему удастся завоевать с командой все возможные титулы.

- Возможно, я недостаточно хорош для игроков «Мансити». Они обладают многими хорошими качествами. Футболисты демонстрировали это много раз в прошлом и нынешнем сезонах. Я уважаю этих ребят, так почему я должен говорить, что они недостаточно хороши? Может быть, ожидания по поводу моего прихода были чрезмерными.

Я упорно работаю над построением команды, и если мы не сможем добиться успеха, я буду первым, кто признает это, и обсужу сложившуюся ситуацию с руководством клуба, - заявил Гвардиола.

Напомним, летом 2016 года Хосеп Гвардиола пришел в английский клуб из «Баварии».

В данный момент «горожане» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на 10 очков.

Матч

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Место и дата

21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция


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