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M-1 Challenge 75. Грабович проведет бой против Кунченко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3 марта на турнире M-1 Challenge 75 против действующего чемпиона Алексея Кунченко(New Stream Team и клуб Боец, 15-0) на замену травмированному Шавкату Рахмонову как и полгода назад вновь выйдет Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК, 5-1).

Их бой мог состояться еще в сентябре прошлого года, но буквально за неделю до боя Максим травмировал колено. Сейчас боец из прославленного клуба Александр Невский ОЭМК вновь получает шанс побороться за чемпионский пояс. На счету Грабовича три победы в трех боях на турнирах под эгидой M-1 Global и за два из них он получал бонус за «лучший бой вечера».

Максим – один из наиболее универсальных бойцов своего дивизиона – он с большой охотой завязывается в размен ударами, умеет красиво и амплитудно бросать своих оппонентов, а также отличается мастерством тотального контроля в партере.

Сейчас Грабович проходит сборы вместе со всей звездной командой и намерен дать чемпиону настоящую битву, чтобы забрать заветный пояс.

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