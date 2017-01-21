Бывший соперник Федора Емельяненко попал под арест за сексуальное домогательство к мужчинам

Известный американский боец смешанного стиля Бретт Роджерс был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве к мужчинам.

Как сообщается, спортсмен в центре Сент-Пола решил пощупать двух мужчин. После того, как Роджерс оказался под арестом, его сокамерник также обвинил его в сексуальном домогательстве.

Напомним, что свою карьеру в ММА Роджерс начал в 2005 году. До боя с Федором Емельяненко в 2009 году он провел десять поединков и во всех одержал победу, в том числе нокаутировал Андрея Орловского. В 2009 году Бретт считался самым перспективным тяжеловесом в мире. 7 ноября Федор во втором раунде нокаутировал американца. После этого Бретт так и не смог вернуться на большой уровень. После того поражения он провел 16 поединков, в которых одержал лишь семь побед.