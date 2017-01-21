Рикко Гросс: Домрачева обречена вернуться на высочайший уровень

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс пристально следит и за женскими соревнованиями.



- Женский биатлон тоже не чужая для меня тема. Все-таки я работал с немецкими дамами и отнюдь не пренебрегаю их биатлонными боями. Никакого мужского шовинизма. Соревнования женщин очень интересны. Мы беседуем после финиша «пятнашки», в которой Ольга Подчуфарова была близка к призовому месту. Но один промах на заключительной «стойке», второй — и подиум ушел. Очень жаль.

Впрочем, у белорусов есть свои сожаления: Домрачева была быстра, но не справилась со стрельбой стоя. Но Даша в любом случае очень быстро набирает форму после рождения ребенка. Она обречена вернуться на тот высочайший уровень, который был ей свойственен раньше. Мой прогноз: в Хохфильцене на чемпионате мира к Домрачевой придет результат, - рассказал Гросс в интервью «Спутнику».

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вернулась на Кубок мира в начале 2017 года. Пока ей не удалось пробиться на пьедестал почета ни в одной гонке.





