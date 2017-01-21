Василий Карасев: «Астана» может создать проблемы кому угодно
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча против «Астаны».
– «Астана» – хорошая команда. В этом сезоне она
нашла свою игру и показывает приличный баскетбол. Наша победа с разницей больше
чем в двадцать очков ни о чем не говорит. Дома они могут создать проблемы кому
угодно. Будем настраиваться на борьбу, - приводит слова Карасева официальный
сайт «Зенита».
Напомним, встреча
пройдет 21 января в Казахстане и начнется в 13:00.
После 12 матчей «Зенит»
идет на пятом месте, имея в активе девять побед, астанинский клуб занимает
седьмую строчку с шестью победами.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически