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Василий Карасев: «Астана» может создать проблемы кому угодно

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча против «Астаны».

– «Астана» – хорошая команда. В этом сезоне она нашла свою игру и показывает приличный баскетбол. Наша победа с разницей больше чем в двадцать очков ни о чем не говорит. Дома они могут создать проблемы кому угодно. Будем настраиваться на борьбу, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 21 января в Казахстане и начнется в 13:00.

После 12 матчей «Зенит» идет на пятом месте, имея в активе девять побед, астанинский клуб занимает седьмую строчку с шестью победами. 

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