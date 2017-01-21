Мемориал Гранаткина. Россия сыграет в финале с Казахстаном и другие матчи. Онлайн
21 января проходят заключительные матчи Мемориал Гранаткина-2017.
11:00. Матч за 7-8 места. Словения – Болгария (3:0);
13:15. Матч за 5-6 места. Латвия – Словакия (0:0, идет первый тайм);
15:30. Матч за 3-4 места. Греция – Санкт-Петербург;
Финал
19:00. Россия – Казахстан.
Напомним, в турнире принимают участие команды, составленные из игроков не старше 1999 года рождения. В 2016 году победителем соревнований стала сборная Словении.
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