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Мемориал Гранаткина. Россия сыграет в финале с Казахстаном и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

21 января проходят заключительные матчи Мемориал Гранаткина-2017. 

11:00. Матч за 7-8 места. Словения – Болгария (3:0);

13:15. Матч за 5-6 места. Латвия – Словакия (0:0, идет первый тайм);

15:30. Матч за 3-4 места. Греция – Санкт-Петербург;

Финал 

19:00. Россия – Казахстан. 

Напомним, в турнире принимают участие команды, составленные из игроков не старше 1999 года рождения. В 2016 году победителем соревнований стала сборная Словении. 

Черчесов увидел лучший матч молодой сборной России: что парни показали тренеру?

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