Александр Самедов: Хочется, чтобы болельщики «Спартака» восприняли мое возвращение нормально

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал свое возвращение в московский «Спартак».

- Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что он (спартаковский дух) потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.

Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе «Локомотива». Не боюсь ли «теплого» приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение, - цитирует Самедова агентство ТАСС.

Напомним, контракт полузащитника вступил в силу 18 января 2017 года.



32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.









