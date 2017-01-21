Арьен Роббен: «Бавария» должна набирать форму через сыгранные матчи

Вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился впечатлениями от матча своей команды с «Фрайбургом» в 17-м туре чемпионата Германии.

- В первом матче после зимнего перерыва всегда приходится нелегко. Мы сами создали себе проблемы и должны в будущем играть лучше, чем сегодня в первом тайме.

Мы действовали недостаточно быстро и были недостаточно опасны в атаке. «Баварии» нужны матчи, чтобы нащупать свой ритм, - заявил Роббен.

«Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».