Арьен Роббен: «Бавария» должна набирать форму через сыгранные матчи
Вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился впечатлениями от матча своей команды с «Фрайбургом» в 17-м туре чемпионата Германии.
- В первом матче после зимнего перерыва всегда приходится нелегко. Мы сами создали себе проблемы и должны в будущем играть лучше, чем сегодня в первом тайме.
Мы действовали недостаточно быстро и были недостаточно опасны в атаке. «Баварии» нужны матчи, чтобы нащупать свой ритм, - заявил Роббен.
«Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».
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Матч
Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)
Голы
Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).
Состав
Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп
Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски
Предупреждения:
Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)
Голы
Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).
Состав
Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп
Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски
Предупреждения:
Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция