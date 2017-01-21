Токов проведет бой на турнире Bellator 172
Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов, который является членом команды Fedor Team, свой следующий поединок проведет 18 февраля в андеркарде боя Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.
Соперник Токова на турние Bellator 172 пока неизвестен.
Напомним, что 26-летний россиянин за свою карьеру в ММА провел 27 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения. В декабре прошлого года он по очкам уступил чемпиону M-1 в среднем весе Рамазану Эмееву.
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