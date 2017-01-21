Александр Самедов: Пока не говорил Каррере, что с детства болею за «Милан»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов с детства является болельщиком «Милана».

- Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне - это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за «Милан», - цитирует Самедова агентство ТАСС.

Отметим что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в 1991 - 1996 годах играл за «Ювентус», а в 2009 году вошел в тренерский штаб туринского клуба.

Напомним, контракт полузащитника вступил в силу 18 января 2017 года.



32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.





