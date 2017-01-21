Валерий Петраков: Есть желание продолжить работу с «Томью». Пока я остаюсь

Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было - был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов, - цитирует Петракова агентство ТАСС.

Валерий Петраков возглавляет «Томь» с апреля 2016 года. Под его руководством команда по итогам сезона-2015/16 вышла в премьер-лигу.

В конце прошлого года из-за финансовых проблем и задолженностей по зарплатам клуб покинула целая группа футболистов.

После 17 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ (9 очков).





