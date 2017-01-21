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Валентин Балахничев о фильме «Икар»: Из нас опять пытаются сделать всемирное зло

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал премьеру американского документального фильма «Икар», главным героем которого стал экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

- Все это закончится, когда мы выработаем понятную политику и будем ее реализовывать как в отношении антидопинга, так и в отношении претензий, которые мы получаем со стороны зарубежных коллег и ведущих организаций. WADA - это такой острый инструмент, который можно использовать в бою против любой страны с неизменным успехом, сейчас он направлен на нас. Тем не менее мы должны сейчас выполнить те требования, которые есть к нам, и изменить отношение к допингу в России.

Насколько я понимаю, ничего в этом фильме нового не появилось, это все старые перепевы, более эмоционально и художественно поданные, но этот фильм может вызвать интерес простой аудитории на Западе к скандалам. Из нас опять пытаются сделать всемирное зло, хотя направь комиссию Ричарда Макларена против американского или британского спорта, уверяю вас, будут найдены такие же нарушения, - заявил Балахничев.

Режиссер фильма «Икар» Брайан Фогель попытался доказать, что, приняв анаболические стероиды и другие запрещенные препараты, он как спортсмен смог бы улучшить свои результаты, обойдя проверку со стороны антидопинговых структур.

В то же время, Григорий Родченков признается, что он создал в России государственную систему прикрытия применения допинга именитыми спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ секретные данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

Зрители устроили авторам фильма «Икар» овацию стоя по окончании просмотра. 


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