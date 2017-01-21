Штырков встретится с Айвелом 18 февраля в Челябинске
Большой вечер бокса и смешанных единоборств состоится в Челябинске 18 февраля.
Турнир организован промоутерской компанией RCC Boxing Promotions (Titov Boxing Promotions) при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского.
Площадка мероприятия — Дворец Спорта «Трактор».
В
программе вечера кроме профессионального
бокса также противостояния по правилам
смешанных единоборств. В этой составляющей
турнира главным событием станет схватка
с участием перспективного и не имеющего
поражений российского бойца Ивана
Штыркова.
Россиянин проведет схватку против известного голландского бойца смешанных единоборств и кикбоксера Гилберта Айвела. 40-летний Айвел начал свою карьеру в ММА в феврале 1997 года и выступал под эгидой таких известных промоушенов как UFC, Pride и М-1.
В мае 2012 года он нокаутировал американца Хьюстона Александра и завершил карьеру, но в прошлом году вернулся в октагон. Возвращение оказалось удачным – в ноябре 2016 года Гилберт выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Рикко Родригеса из США. Сейчас на счету Гилберта Айвела 39 побед и 16 поражений.