Александр Жуков: То, что российские легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом - нормально

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение ряда российских легкоатлетов подать заявки в IAAF на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования. Поэтому это нормально.

Ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах. Они выполнили все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее, этот процесс затягивается, - цитирует Жукова агентство ТАСС.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро нашу страну в этом виде спорта представила только прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая допуск на Игры в индивидуальном порядке.



Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.