Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» едет в Сток не для того, чтобы продолжить беспроигрышную серию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча со «Сток Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.

- Я не беспокоюсь о нашей серии. Мы не собираемся играть каждый матч, только чтобы дотянуть ее до 18 или 20. Мы хотим выиграть титулы, мы пытаемся выигрывать титулы, и мы рискуем, чтобы завоевать трофеи.

Если мы проигрываем, мы проигрываем, и любая серия прерывается. Мы отправляемся в Сток не для того, чтобы любой ценой продлить серию «Манчестер Юнайтед», - заявил Моуринью.

