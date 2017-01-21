«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Могилевец и Эрнани сыграют с первых минут
Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчунь Ятай», который пройдет в Дубае.
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба
Запасные: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин, Цаллагов, Зуйков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисио, Данни, Юсупов, Шатов, Чернов, Жулиано, Маурисио, А. Кержаков, Смольников, Йованович, Мусаев, Лесовой, Джорджевич, Кокорин.
Напомним, игра начнется в 15:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Первая встреча между командами завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:2.
Матч
Зенит - Чанчунь Ятай - 1:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Мак 14 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Могилевец, Эрнани, Хави Гарсия, Молло, Мак, Жирков, Дзюба
Предупреждения:
Кришито, 20 - нет
Место и дата
21 января 15:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция