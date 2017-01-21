Карло Анчелотти: Футбол без офсайдов будет совершенно другим видом спорта

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал возможные изменения футбольных правил, инициатором которых является трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен.

- Я беседовал с ван Бастеном на этому тему и сказал ему, что если играть в футбол без офсайдов, это будет совершенно другой вид спорта. Отменить это правило очень сложно.



Я не против новаций как таковых, но сначала их необходимо должным образом протестировать. Конечно, новые правила появятся. Но уже не для меня, а для будущего поколения футболистов и болельщиков, - заявил Анчелотти.

Карло Анчелотти возглавил «Баварию» летом 2016 года.

Главной задачей чемпиона Европы 1988 года, трехкратного обладателя «Золотого мяча» и бывшего главного тренера сборной Голландии ван Бастена на посту директора ФИФА по техническому развитию является продумывание и внедрение в игру различных инноваций.

Матч Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1) Голы Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2). Состав Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски Предупреждения: Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48 Судья: Мануэль Грефе (Германия) Место и дата 20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция



