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Уго Льорис о Деле Алли: В этом парнишке есть изюминка

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в восторге от партнера Деле Алли .

«Я уже двенадцать лет в профессиональном футболе и могу утверждать, что в этом парнишке есть изюминка. Он мне очень нравится, нравится его натура, его беззаботность, что он совсем на меня не похож. Как только начинаются разговоры, что у него как-то не так, что началась черная полоса, он снова напоминает о себе, забивает. Я знаю, будет еще много восторгов на его счет, много критики, и как капитан и его хороший товарищ, хочу его как-то оградить от всего этого, когда начинается перебор», - сказал Льорис.

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