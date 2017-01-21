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Йос Ферстаппен: Макс больше во мне не нуждается, он стал топ-пилотом «Формулы-1»

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Бывший пилот «Больших призов» голландец Йос Ферстаппен уверен в том, что его сын Макс больше на нуждается в родительской поддержке и опеке.

- Моей целью всегда было привести Макса в «Формулу-1». Она уже достигнута. Теперь он зарекомендовал себя топ-пилотом. Мое присутствие рядом с сыном перестало быть необходимым. Конечно, я всегда скучаю по Максу. Недавно говорил об этом с дочерью — странно, что Макс уже не рядом с нами. Но сейчас у него своя насыщенная событиями жизнь в Монте-Карло. Я не беспокоюсь за него. В команде «Ред Булл» он находится в хороших руках. Конечно, я внимательно слежу за происходящим, но не более того, - рассказал Ферстаппен-старший в интервью F1 Today.

Напомним, по ходу сезона-2016 Макс Ферстаппен занял в команде «Ред Булл» место россиянина Даниила Квята, который в свою очередь был переведен в «Торо Россо». 

Гонщик был признан лучшим спортсменом прошлого года в Нидерландах, а также личностью года в «Формуле-1».



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