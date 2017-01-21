Агент Раноккии провел переговоры с представителями «Зенита»

Как сообщает Tuttosport, защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в России.

По информации источника, агент футболиста в Лондоне встретился с представителями петербургского клуба и провел первый раунд переговоров. Также известно, что миланский клуб заинтересован в продаже игрока или аренде с последующим правом выкупа.

Напомним, в сезоне-2016/17 Раноккия провел девять матчей: пять – в Серии А, четыре – в Лиге Европы.

Контракт 28-летнего защитника с «Интером» истекает 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость итальянца составляет 5 миллионов евро.