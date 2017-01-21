Агент Раноккии провел переговоры с представителями «Зенита»
Как сообщает Tuttosport, защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить
карьеру в России.
По информации
источника, агент футболиста в Лондоне встретился с представителями
петербургского клуба и провел первый раунд переговоров. Также известно, что
миланский клуб заинтересован в продаже игрока или аренде с последующим правом
выкупа.
Напомним, в
сезоне-2016/17 Раноккия провел девять матчей: пять – в Серии А, четыре – в Лиге
Европы.
Контракт 28-летнего
защитника с «Интером» истекает 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, стоимость итальянца составляет 5 миллионов
евро.
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