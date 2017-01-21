Блахович получил травму, бой против Сент-Пре на турнире UFC Fight Night 104 отменен

Польский боец смешанного стиля Ян Блахович получил травму и выбыл из турнира UFC Fight Night 104.

Он должен был провести бой против Овинса Сент-Прю 4 февраля. Блаховича заменит 27-летний швейцарский спортсмен Волкан Оздемир, который ранее не выступал в UFC.

Напомним, что Сент-Пре за свою карьеру провел 28 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел девять поражений. Оздемир имеет в своем активе 13 боев, в которых у него имеется одно поражение.