Вонн победила в скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене
Олимпийская чемпионка
Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в
Гармиш-Партенкирхене.
32-летняя американская горнолыжница опередила на 0,15 секунды Лару Гут из Швейцарии. Третье место заняла Виктория Ребенсбург из Германии.
Лидер зачета Кубка мира в скоростном спуске Илка Штухец показала восьмой результат.
Для Вонн эта победа стала 77-й в карьере и первой с 6 февраля 2016 года, когда она также была самой быстрой в скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене.
Напомним, начало сезона американка пропустила из-за травмы руки.
В воскресенье на той же трассе пройдут соревнования в супергиганте.
Гармиш-Партенкирхен
(Германия)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Линдси Вонн (США) –
1.43,41
2. Лара Гут
(Швейцария) – +0,15
3. Виктория
Ребенсбург (Германия) – +0,48…
8. Илка Штухец
(Словения) – +1,13