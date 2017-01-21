Вонн победила в скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене.

32-летняя американская горнолыжница опередила на 0,15 секунды Лару Гут из Швейцарии. Третье место заняла Виктория Ребенсбург из Германии.

Лидер зачета Кубка мира в скоростном спуске Илка Штухец показала восьмой результат.

Для Вонн эта победа стала 77-й в карьере и первой с 6 февраля 2016 года, когда она также была самой быстрой в скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене.

Напомним, начало сезона американка пропустила из-за травмы руки.

В воскресенье на той же трассе пройдут соревнования в супергиганте.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) – 1.43,41

2. Лара Гут (Швейцария) – +0,15

3. Виктория Ребенсбург (Германия) – +0,48…

8. Илка Штухец (Словения) – +1,13