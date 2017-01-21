Антонио Конте: Диего Коста отдает всего себя в каждом матче за «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что его конфликт с нападающим команды Антонио Конте исчерпан.

- Каждый раз, когда он играет за «Челси», он отдает всего себя за цвета, которые носит, я знаю это. Уверен, что, если в воскресенье он выйдет на поле с первых минут, он будет выкладываться на все 100 процентов ради болельщиков и поможет нам победить.

Если он выйдет на поле в стартовом составе и не сможет сыграть на должном уровне, это будет только моя вина. Значит, я сделал неправильный выбор, - заявил Конте.

Напомним, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Главный тренер Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай. После этого футболист был выведен из основного состава «Челси» и пропустил матч с «Лестером».

Ранее британские журналисты сообщили о том, что Коста получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб посулил футболисту годовую зарплату в размере 30 миллионов евро. Отметим, что недавно состав этой команды пополнил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, ранее игравший за «Зенит».

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей на семь очков.