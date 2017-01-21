«Зенит» победил «Астану» и набрал больше 100 очков в третьем матче подряд
В матче регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл «Астану» со счетом 105:82.
Самым результативным игроком встречи стал Райан Тулсон с 24
очками, также у сине-бело-голубых 21 очков на счету Яниса Тиммы. В составе
казахского клуба больше всего очков (22) набрал Роберт Лоури.
После 13 матчей подопечные Василия Карасева идет на
четвертом месте с десятью победами, астанинский клуб, имея в активе пять побед,
занимает седьмую строчку.
Следующий матч в лиге «Зенит» проведет 29 января дома против
«Цмоки-Минска», «Астана» в этот же день в Москве встретится с ЦСКА.
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