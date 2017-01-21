«Зенит» победил «Астану» и набрал больше 100 очков в третьем матче подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл «Астану» со счетом 105:82.

Самым результативным игроком встречи стал Райан Тулсон с 24 очками, также у сине-бело-голубых 21 очков на счету Яниса Тиммы. В составе казахского клуба больше всего очков (22) набрал Роберт Лоури.

После 13 матчей подопечные Василия Карасева идет на четвертом месте с десятью победами, астанинский клуб, имея в активе пять побед, занимает седьмую строчку.

Следующий матч в лиге «Зенит» проведет 29 января дома против «Цмоки-Минска», «Астана» в этот же день в Москве встретится с ЦСКА.