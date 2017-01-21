Марсело «coldzera» Давид – лучший игрок 2016 года по версии HLTV.org
Портал HLTV.org опубликовал рейтинг 20 лучших игроков в CS:GO за 2016 год.
Игрок бразильской команды SK Gaming Марсело «coldzera» Давид возглавил рейтинг.
Топ-20 игроков:
Марсело «coldzera» Давид
Габриэль «FalleN» Толедо
Николай «dev1ce» Ридтц
Александр «s1mple» Костылев
Януш «Snax» Погоржельски
Ришар «shox» Папильон
Патрик «f0rest» Линдберг
Олоф «olofmeister» Кайбьер
Адиль «ScreaM» Бенрильтом
Робин «flusha» Ронквест
Никола «NiKo» Ковач
Егор «flamie» Васильев
Кэнни «kennyS» Шраб
Эмиль «Magiskb0Y» Рейф
Фернандо «fer» Альваренга
Маркус «Kjaerbye» Кьебю
Ладислав «GuardiaN» Ковач
Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд
Линкольн «fnx» Лау
Деннис «dennis» Едман
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