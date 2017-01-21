Магомед Оздоев: Зачем покидать такую амбициозную команду, как «Рубин»?

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что даже не думал об уходе из казанского клуба.

- В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в запасе. Насколько тяжело пережили этот период?

- Старался быть позитивным, - говорит Оздоев. - Конечно, порой и расстраивался, но не зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. Ты десятки лет работаешь не для того, чтобы в один миг из-за нескольких несыгранных матчей падать духом. Я разговаривал с тренерами и решил, что нужно пережить этот момент и работать дальше. Хорошо, что есть конкуренция. И главное, что она идет по спортивному принципу.

- Мысли об уходе из клуба не было?

- Нет, абсолютно. Если бы хотел уйти – ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов, значит - оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?

Полное интервью с Магомедом Оздоевым – о том, как сорвался переход в «Шальке», о вере и о мечте открыть школу в родном поселке - читайте вечером на сайте «Советского спорта».