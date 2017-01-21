Магомед Оздоев: Зачем покидать такую амбициозную команду, как «Рубин»?
Полузащитник
«Рубина» Магомед Оздоев заявил, что даже не думал об уходе из казанского клуба.
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В начале сезона вы стабильно играли в старте, но затем чаще оставались в
запасе. Насколько тяжело пережили этот период?
- Старался быть
позитивным, - говорит Оздоев. - Конечно, порой и расстраивался, но не
зацикливался на этом моменте. Такова жизнь. Нельзя останавливаться, прекращать
работать, потому что ты становишься футболистом не просто так. Ты десятки лет
работаешь не для того, чтобы в один миг из-за нескольких несыгранных матчей
падать духом. Я разговаривал с тренерами и решил, что нужно пережить этот
момент и работать дальше. Хорошо, что есть конкуренция. И главное, что она идет
по спортивному принципу.
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Мысли об уходе из клуба не было?
- Нет, абсолютно. Если
бы хотел уйти – ушел бы. Но когда руководство приобретает хороших футболистов,
значит - оно хочет добиваться высоких результатов. Зачем такое место покидать?
Полное
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