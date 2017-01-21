Магомед Оздоев: Еще до назначения Палыча в «Локо» приснилось, будто он вернулся в команду
Полузащитник «Рубина»
Магомед Оздоев – о том, почему у Семина должно получиться в «Локо».
- Сейчас в «Локо»
работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его
назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в
«Локо». Правда?
- Честно, не знал
ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон,
написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но
еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то
странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в
«Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.
- Некоторые считают,
что время Семина ушло.
- Никогда его время не
уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то
подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.
- В жизни часто
общаетесь с ним?
- Редко. Понимаю, он
занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся
где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий
Семин – один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни.
Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском
«Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.
Полное
интервью с Магомедом Оздоевым – о том, как сорвался переход в «Шальке», о вере
и о мечте открыть школу в родном поселке – читайте вечером на сайте «Советского
спорта».