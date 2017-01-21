Магомед Оздоев: Еще до назначения Палыча в «Локо» приснилось, будто он вернулся в команду

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев – о том, почему у Семина должно получиться в «Локо».

- Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?

- Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.

- Некоторые считают, что время Семина ушло.

- Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.

- В жизни часто общаетесь с ним?

- Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин – один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.

Полное интервью с Магомедом Оздоевым – о том, как сорвался переход в «Шальке», о вере и о мечте открыть школу в родном поселке – читайте вечером на сайте «Советского спорта».