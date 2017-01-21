Нандо де Коло признан MVP недели в Евролиге
Защитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного сезона Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
Напомним, ЦСКА в минувший четверг обыграл немецкий «Бамберг» со счетом 85:64. Де Коло набрал в этой игре 26 очков, сделал 4 подбора, 5 передач и 3 перехвата.
25 января армейцы сыграют на выезде с литовским «Жальгирисом».
Матч
Место и дата
19 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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