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Нандо де Коло признан MVP недели в Евролиге

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного сезона Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, ЦСКА в минувший четверг обыграл немецкий «Бамберг» со счетом 85:64. Де Коло набрал в этой игре 26 очков, сделал 4 подбора, 5 передач и 3 перехвата. 

25 января армейцы сыграют на выезде с литовским «Жальгирисом». 

Матч

ЦСКА - Бамберг - 85:64

Место и дата

19 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция



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