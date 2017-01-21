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Каролина Плишкова обыграла Остапенко и вышла на Гаврилову

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Пятая ракетка мира Каролина Плишкова одержала третью победу на турнире серии «Большого шлема» Australian Open и вышла в четвертый круг.

В 1/16 финала 25-летняя чешская теннисистка была сильнее Елены Остапенко из Латвии, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA.

После проигранного первого сета Плишкова победила в двух следующих, причем в решающем – соперницы провели 18 геймов.

В 1/8 финала Плишкова сыграет с Дарьей Гавриловой. Представительница Австралии, посеянная в Мельбурне под 22-м номером, обыграла Тимеа Бачински из Швейцарии (6:3, 5:7, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Остапенко Е. (Латвия) - 4:6, 6:0, 10:8

Место и дата

21 января 13:15, , Онлайн-трансляция

Матч

Гаврилова Д. (Австралия) - Бачински Т. (Швейцария) - 6:3, 5:7, 6:4

Место и дата

21 января 12:55, , Онлайн-трансляция

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