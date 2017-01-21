Каролина Плишкова обыграла Остапенко и вышла на Гаврилову
Пятая ракетка мира
Каролина Плишкова одержала третью победу на турнире серии «Большого шлема» Australian Open и вышла в
четвертый круг.
В 1/16 финала 25-летняя чешская теннисистка была сильнее Елены Остапенко из Латвии, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA.
После проигранного первого сета Плишкова победила в двух следующих, причем в решающем – соперницы провели 18 геймов.
В 1/8 финала Плишкова сыграет с Дарьей Гавриловой. Представительница Австралии, посеянная в Мельбурне под 22-м номером, обыграла Тимеа Бачински из Швейцарии (6:3, 5:7, 6:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого
шлема» Australian Open
Призовой фонд 16 503 692
доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Остапенко Е. (Латвия) - 4:6, 6:0, 10:8
Место и дата
21 января 13:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Гаврилова Д. (Австралия) - Бачински Т. (Швейцария) - 6:3, 5:7, 6:4
Место и дата
21 января 12:55, , Онлайн-трансляция