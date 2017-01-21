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Кирилл Капризов: «Мастер-шоу»? Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу», победу в котором одержала команда Запада со счетом 5:2.

- Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион. Молодчики! 

- Смогли реализовать свои задумки? 
- У меня их особо не было, тем более в биатлоне - только броски, а выходе на ворота три в ноль, не все получилось. 

- В эстафете вы обогнали Афиногенова. Это что-то значит для вас? 
- Там не совсем эстафета была, надо было точно попасть, много не нужно было ускоряться. 

- Почему решили надеть джерси Матча звезд, а не «Салавата Юлаева»? 
- Там произошла ошибка, немного перепутали номер, пришлось надеть завтрашнее джерси. Как в нем? Нормально, обычная майка (смеется), - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, сборная Востока одержала победу над командой Запада в «Мастер-шоу» со счетом 5:2. 22 января состоится турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч. 

Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

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