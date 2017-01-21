Кирилл Капризов: «Мастер-шоу»? Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу», победу в котором одержала команда Запада со счетом 5:2.

- Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион. Молодчики!- У меня их особо не было, тем более в биатлоне - только броски, а выходе на ворота три в ноль, не все получилось.- Там не совсем эстафета была, надо было точно попасть, много не нужно было ускоряться.- Там произошла ошибка, немного перепутали номер, пришлось надеть завтрашнее джерси. Как в нем? Нормально, обычная майка, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Востока одержала победу над командой Запада в «Мастер-шоу» со счетом 5:2. 22 января состоится турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

