Кирилл Капризов: «Мастер-шоу»? Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу», победу в котором одержала команда Запада со счетом 5:2.- Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион. Молодчики!
- Смогли реализовать свои задумки?
- У меня их особо не было, тем более в биатлоне - только броски, а выходе на ворота три в ноль, не все получилось.
- В эстафете вы обогнали Афиногенова. Это что-то значит для вас?
- Там не совсем эстафета была, надо было точно попасть, много не нужно было ускоряться.
- Почему решили надеть джерси Матча звезд, а не «Салавата Юлаева»?
- Там произошла ошибка, немного перепутали номер, пришлось надеть завтрашнее джерси. Как в нем? Нормально, обычная майка (смеется), - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная Востока одержала победу над командой Запада в «Мастер-шоу»
со счетом 5:2. 22 января состоится турнир, где
сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут
проведены два полуфинала и финальный матч.
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матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против
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