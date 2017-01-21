Валерий Карпин: Сборная Белоруссии? Ничего не могу сказать по этому поводу
Российский
тренер Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить
сборную Белоруссии.
«Ничего не могу сказать по этому поводу»,
– цитирует Карпина Tribuna.com.
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии
три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий
Карпин.
Валерий Карпин ранее тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир). Сейчас он является экспертом канала «Матч ТВ». Николай Писарев тренировал молодежную сборную России. Он заявлял, что хочет сосредоточиться на клубной работе и сейчас рассматривает предложения.
Последним местом работы Александра
Бородюка был «Кайрат», где он пробыл всего месяц. Тренировал «Торпедо»,
молодежную сборную России, был и.о. главного тренера сборной России, входил в
тренерский штаб сборной в качестве помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката
http://www.sovsport.ru/news/text-item/954166