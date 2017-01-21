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Валерий Карпин: Сборная Белоруссии? Ничего не могу сказать по этому поводу

Комментарии

Российский тренер Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Белоруссии.

«Ничего не могу сказать по этому поводу», –  цитирует Карпина Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

Валерий Карпин ранее тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир). Сейчас он является экспертом канала «Матч ТВ». Николай Писарев тренировал молодежную сборную России. Он заявлял, что хочет сосредоточиться на клубной работе и сейчас рассматривает предложения. 

Последним местом работы Александра Бородюка был «Кайрат», где он пробыл всего месяц. Тренировал «Торпедо», молодежную сборную России, был и.о. главного тренера сборной России, входил в тренерский штаб сборной в качестве помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката

http://www.sovsport.ru/news/text-item/954166

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