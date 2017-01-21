Ярослав «NS» Кузнецов: Киберспортсменам нужен ясный и свежий ум

Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов на своей странице в ВКонтакте поделился мнением об усталости игроков.



«Вопрос усталости игроков на турнирах поднимался и не раз, многие зрители высказываются на этот счет с недоумением, мол «да какая усталость, они же за компуктерами сидят, как можно устать?» или «они профессионалы, должны не уставать».



Когда говорят про усталость, не имеют ввиду, что человек не может мышкой двигать или сейчас в обморок упадет на сцене. Нет, вовсе нет. Просто стоит понимать, что после определенного момента, с каждой следующей минутой КПД мозговой активности неуклонно снижается. Начинает проседать реакция, внимательность, скорость принятия решений, в общем ровно то, что нужно для успешной киберспортивной деятельности. Многие люди очень сильно путают усталость физическую и умственную, почему-то всё что угодно сравнивают с работой на шахте или на заводе. Это разные ведь вещи совершенно, при усталых мышцах можно сохранять вполне ясный рассудок, при умственной усталости, что логично, ясный рассудок сохраняться не может. Киберспортсменам нужен ясный и свежий ум, мозг же имеет свойство работать всё хуже и хуже чем дольше ты бодрствуешь, даже если ты при этом абсолютно ничего не делал, это не столь важно, мозг всё равно устает. Еще раз повторюсь, устает не настолько, что человек не может жать на кнопки, конечно нет, просто очень сильно ухудшаются многие качества, которые нужны для успешной игры. Я, как человек, который 10 лет профессионально играл, знаю это не по наслышке.



Многие всё время зовут это отмазкой или говорят фразы аля «да все в равных условиях», «плохому танцору». Поймите верно, даже если все в равных условиях - это ничего не меняет. Равные условия должны быть равными «хорошими» условиями, иначе это не имеет смысла. Это все равно что разлить на футбольное поле мазута и выпустить футболистов, все были в равных условиях, и кто-то конечно победил, но разве можно это назвать хорошим матчем, где все игроки показали полную силу?



Я тут не оправдываю никого(обязательно найдутся такие, которые подумают, что всё это я пишу, чтобы оправдать поражение Virtus.pro), да этот пост навеян ситуацией на DotaPit, но также он навеян и финалом Epicenter'a и финалом TI6 и финалом ESL One Genting и многими другими играми. Очень хочется смотреть на команды во всей красе, видеть их полную силу и лучшую подготовку, а не кучу ошибок, которые вызваны элементарной усталостью».



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