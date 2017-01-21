Михаил Мамиашвили: Очередной фильм Зеппельта – это выход за рамки спортивных, этических и моральных норм

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о новом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.

«Надо отбросить иллюзии и ответить на один вопрос: «Зачем это делается?». Мы обеими руками за искоренение допинга, мы объективно много сделали для этого, начиная от создания комиссии Смирнова и заканчивая уголовной ответственностью и тотальной разъяснительной работой. Очередной фильм – это выход за рамки спортивных, этических и моральных норм», – приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Напомним, журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет новый фильм о допинге, героем которого станет российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

В декабре 2014 года в эфире ARD вышел первый фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. Его героями были информатор WADA Юлия Степанова и ее муж Виталий.

После показа фильма WADA создала независимую комиссию, по итогам работы которой Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).