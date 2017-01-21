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Филипп Будковский: Надеюсь, что останусь в «Шахтере»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Нападающий Филипп Будковский, который сейчас тренируется с «Шахтером», сказал, что надеется остаться в команде на вторую часть сезона. Напомним, что первую половину сезона форвард провел на правах аренды в «Анжи».

«После занятия индивидуально поработали с главным тренером. Он объяснял нам, как правильно открываться и уходить от опеки защитников. Тренировки сильно отличаются от того, что я выполнял раньше: все по-новому, значительно быстрее, больше тактики, много прессинга и держания мяча. Мне все очень нравится, и я счастлив, что прохожу сборы с «Шахтером». Хочется проявить себя с лучшей стороны. Надеюсь, что останусь в команде, где всегда мечтал играть», - цитирует Будковского официальный сайт «Шахтера».

Ранее сообщалось, что украинским нападающим интересуется «Бешикташ». Сам Будковский утверждает, что он не обладает такой информацией, но такие предложения могли поступать его агенту. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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