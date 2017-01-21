Хорхлер победила в масс-старте в Антерсельве, Акимова – 16-я

Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

30-летняя Хорхлер, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах, опередила на последнем круге Габриэлу Коукалову из Чехии и одержала свою первую победу на этапах Кубка мира.

Коукалова в итоге стала третьей, пропустив вперед еще и лидера общего зачета Кубка мира Лауру Дальмайер из Германии.

Единственная представительница России Татьяна Акимова заняла 16-е место. Она точно остреляла лежа, но на двух стояках допустила три промаха.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – +3,1 (3)

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +8,0 (2)…

16. Татьяна Акимова (Россия) – +46,3 (3)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки