Хорхлер победила в масс-старте в Антерсельве, Акимова – 16-я
Немецкая биатлонистка
Надин Хорхлер выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.
30-летняя Хорхлер, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах, опередила на последнем круге Габриэлу Коукалову из Чехии и одержала свою первую победу на этапах Кубка мира.
Коукалова в итоге стала третьей, пропустив вперед еще и лидера общего зачета Кубка мира Лауру Дальмайер из Германии.
Единственная представительница России Татьяна Акимова заняла 16-е место. Она точно остреляла лежа, но на двух стояках допустила три промаха.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Масс-старт
1. Надин Хорхлер
(Германия) – 36.11,5 (0)
2. Лаура Дальмайер
(Германия) – +3,1 (3)
3. Габриэла Коукалова
(Чехия) – +8,0 (2)…
16. Татьяна Акимова
(Россия) – +46,3 (3)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки